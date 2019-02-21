Жители уфимской многоэтажки остались без газа из-за неработающей вентиляции

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-21T14:26:46+03:00

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Жители дома №10/1 по улице Высотная в Уфе сегодня столкнулись с неприятной ситуацией. В их квартирах неожиданно пропал газ. Причем никаких предупреждений об отключении не было.

- 60 квартир, около 120 человек остались без газа, люди на работе, придут домой и даже чай не смогут вскипятить, если электрочайника нет, - сообщает в Facebook руководитель штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева.

«Комсомольской правде - Уфа» удалось получить комментарий по ситуации в газовой компании.

- Отключить газ нас обязала "Госжилинспекция". Оказалось, что в этом доме просто не работает вентиляция. Жалоба на это поступила от одной из жительниц. Отремонтировать вентиляцию должна была управляющая компания, но она этого не сделала. В 16:00 мы туда едем и если компания до сих не отремонтировала вентиляцию, то мы просто по закону не сможем включить газ - ибо будет риск взрыва из-за неработающей вентиляции, - прокомментировала "Комсомолке" представитель газовой компании.

По состоянию на 15:40 жильцы дома по-прежнему остаются без газа.

Справка "КП": Дома на улице Высотной были построены ГУП "ФЖС". Здание обслуживает УК "Фараон"

ИСТОЧНИК KP.RU