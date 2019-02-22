2019-02-22T06:34:24+03:00
Общество

В Башкирии обновили систему экстренного оповещения о ЧС

На улицах появились громкоговорители и новые сирены
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: госкомитет РБ по ЧСФото: госкомитет РБ по ЧС
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В Башкирии испытали реконструированную систему экстренного оповещения населения. Проверка прошла успешно, рассказали в республиканском госкомитете по ЧС.

В рамках программы обновления в регионе установили дополнительные 170 сирен, так что теперь их 534. Кроме того, теперь на улицах размещены 50 громкоговорителей, которых раньше не было вовсе. Появились также 39 приемников сигналов оповещения и 11 приборов для перехвата радиовещания.

Новая комплексная система экстренного оповещения мониторит окружающую среду и предупреждает о природных и техногенных катастрофах. Она способна самостоятельно подать команду на запуск систем оповещения, сводя к минимуму риск человеческой ошибки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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