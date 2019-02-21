2019-02-21T14:14:49+03:00
Происшествия

Уфимка родила ребенка и смыла его в унитаз

Женщина утверждает, что у нее случился выкидыш
Инга НОВИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
..
Изменить размер текста:

Чудовищная история произошла вчера, 20 февраля, в Калининском районе Уфы. Местная жительница родила ребенка, но предпочла смыть его в унитаз.

Как сообщил собственный источник «Комсомольской правды - Уфа», об инциденте стало известно, когда возникли перебои с канализацией. При этом сама женщина заявила следователям, что у нее случился выкидыш, когда она была в туалете. Находясь в состоянии шока, она не придумала ничего другого, как смыть тельце в унитаз. По всей видимости, ребенок был недоношенный, но был ли он жизнеспособен – покажет экспертиза. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Официального комментария от правоохранительных органов насчет ситуации пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии убитый мужчина неделю пролежал в своей квартире, прежде чем его нашли
В Башкирии прекращены поиски пропавшего Ришада Асфандиярова
Уфимский государственный нефтяной технический университет успешно прошел наблюдательный аудит интегрированной системы менеджмента
В Уфе директор турфирмы пытался подкупить руководство Башкирского речного пароходства
Банк УРАЛСИБ запустил чат поддержки клиентов в Интернет-банке для бизнеса
В Башкирии на территории храма до смерти забили человека
Жители уфимской многоэтажки остались без газа из-за неработающей вентиляции
Две жительницы Башкирии обманным путем получили более 6,5 млн. рублей субсидий
В УГНТУ состоялось очередное заседание Совета ректоров вузов Республики Башкортостан
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за метели и ветра
Пропавший в Башкирии 86-летний Рифгат Кадыров найден мертвым
В Уфе сгорел крупный склад
Уфимец увидел в небе над городом НЛО
Радий Хабиров запустил новый флешмоб в поддержку родного языка
В Уфе грабитель напал на компьютерный сервис и похитил ноутбук
В Башкирии частная клиника лечила детей, не имея лицензии
Чем порадовать мужчину на 23 февраля? «Комсомолка» подскажет!
В сгоревшей квартире в Башкирии найдено тело 67-летнего мужчины
В Башкирии чиновники перевели сироту из детдома в дом престарелых