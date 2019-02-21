Уфимка родила ребенка и смыла его в унитаз

СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-21T14:14:49+03:00

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Чудовищная история произошла вчера, 20 февраля, в Калининском районе Уфы. Местная жительница родила ребенка, но предпочла смыть его в унитаз.

Как сообщил собственный источник «Комсомольской правды - Уфа», об инциденте стало известно, когда возникли перебои с канализацией. При этом сама женщина заявила следователям, что у нее случился выкидыш, когда она была в туалете. Находясь в состоянии шока, она не придумала ничего другого, как смыть тельце в унитаз. По всей видимости, ребенок был недоношенный, но был ли он жизнеспособен – покажет экспертиза. В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Официального комментария от правоохранительных органов насчет ситуации пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU