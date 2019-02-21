В Башкирии прекращены поиски пропавшего Ришада Асфандиярова
Мужчина нашелся живым
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Поиски 58-летнего жителя Бижбулякского района Ришада Асфандиярова завершены. Как сообщили волонтеры, мужчина нашелся живым. Где он пропадал, добровольцы не уточняют.
Его искали больше недели. Связь с мужчиной прервалась 12 февраля. Ришад отправился на попутке из города Мегион (ХМАО), где он работал на вахте, домой в Башкирию. Последнее, что было известно, он якобы добрался до Стерлитамака, но дальше след мужчины снова обрывался.
Близким пришлось задействовать поисковиков и полицию, и усилия оказались не напрасны.
ИСТОЧНИК KP.RU