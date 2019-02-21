2019-02-21T18:59:28+03:00
Общество

В Уфе будут судить студентку БГМУ, предлагавшую помощь в передаче взятки

Девушке грозит уголовная ответственность
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Студентка медуниверситета в Уфе предложила своей знакомой решить проблемы с успеваемостью с помощью взятки. Девушка не была допущена до двух экзаменов из-за пропусков. Третьекурсница уверила подругу, что за 200 тысяч рублей поможет ей получить и допуск, и положительные оценки. Указанную сумму 26-летняя девушка обещала передать преподавателям.

За попытку выступить посредником в передаче взятки на студентку завели уголовное дело.

Как сообщает прокуратура Башкирии, материалы уже переданы в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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