В Уфе будут судить студентку БГМУ, предлагавшую помощь в передаче взятки
Девушке грозит уголовная ответственность
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Студентка медуниверситета в Уфе предложила своей знакомой решить проблемы с успеваемостью с помощью взятки. Девушка не была допущена до двух экзаменов из-за пропусков. Третьекурсница уверила подругу, что за 200 тысяч рублей поможет ей получить и допуск, и положительные оценки. Указанную сумму 26-летняя девушка обещала передать преподавателям.
За попытку выступить посредником в передаче взятки на студентку завели уголовное дело.
Как сообщает прокуратура Башкирии, материалы уже переданы в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU