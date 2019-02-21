2019-02-21T11:08:43+03:00
Общество

Уфимец увидел в небе над городом НЛО

Мужчина поспешил обратиться в полицию
Рустем АХУНОВ
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Уфимец увидел в небе над городом НЛОУфимец увидел в небе над городом НЛОФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Уфимец увидел в небе над городом НЛО и решил обратиться за помощью в полицию.

Известно, что странный объект испугал жителя центральной части башкирской столицы. Мужчина решил перестраховаться и на всякий случай позвонил в полицию и попросил стражей порядка разобраться в ситуации.

Источник в правоохранительных органах необычный случай подтвердил. Стражи порядка действительно получали информацию о пролетающем в небе над Советским районом столицы неизвестном объекте.

Вот только что делать полицейским с подобным фактом – неизвестно. Воздушное пространство над Уфой не входит в зону ответственности полицейских. Возможно, подобной историей могут заинтересоваться сотрудники Росавиации, которые занимаются отслеживанием полетов воздушных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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