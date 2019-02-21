2019-02-21T11:01:23+03:00
Общество

Радий Хабиров запустил новый флешмоб в поддержку родного языка

Участникам предлагается прочесть любимое четверостишие и разместить ролик в соцсетях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видео
Изменить размер текста:

Врио главы Башкирии Радий Хабиров решил запустить собственный флешмоб. Тему для акции ему подсказал календарь. Сегодня, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. Этот праздник был провозглашен генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года.

- Я глубоко убежден, что родные языки – это не то, что разъединяет нас, а то, что наоборот - делает мир духовно богаче, - написал на своей страничке Хабиров.

В рамках флешмоба глава Башкирии предлагает всем желающим прочесть любимое четверостишие на родном языке и запостить ролик в социальных сетях. Сам Радий Хабиров выбрал стихотворение «Туган тел» («Родной язык») Рами Гарипова.

Радий Хабиров запустил новый флешмоб в поддержку родного языка.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24