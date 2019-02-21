СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-21T11:01:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Врио главы Башкирии Радий Хабиров решил запустить собственный флешмоб. Тему для акции ему подсказал календарь. Сегодня, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. Этот праздник был провозглашен генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года.

- Я глубоко убежден, что родные языки – это не то, что разъединяет нас, а то, что наоборот - делает мир духовно богаче, - написал на своей страничке Хабиров.

В рамках флешмоба глава Башкирии предлагает всем желающим прочесть любимое четверостишие на родном языке и запостить ролик в социальных сетях. Сам Радий Хабиров выбрал стихотворение «Туган тел» («Родной язык») Рами Гарипова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/693234" frameborder="0"></iframe> Радий Хабиров запустил новый флешмоб в поддержку родного языка.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU