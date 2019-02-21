Радий Хабиров запустил новый флешмоб в поддержку родного языка
Врио главы Башкирии Радий Хабиров решил запустить собственный флешмоб. Тему для акции ему подсказал календарь. Сегодня, 21 февраля, отмечается Международный день родного языка. Этот праздник был провозглашен генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 1999 года.
- Я глубоко убежден, что родные языки – это не то, что разъединяет нас, а то, что наоборот - делает мир духовно богаче, - написал на своей страничке Хабиров.
В рамках флешмоба глава Башкирии предлагает всем желающим прочесть любимое четверостишие на родном языке и запостить ролик в социальных сетях. Сам Радий Хабиров выбрал стихотворение «Туган тел» («Родной язык») Рами Гарипова.
Радий Хабиров запустил новый флешмоб в поддержку родного языка.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU