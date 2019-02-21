2019-02-21T15:02:56+03:00
Происшествия

В Уфе директор турфирмы пытался подкупить руководство Башкирского речного пароходства

Взяткой он надеялся скрыть другое преступление
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе вынесли приговор экс-директору фирмы «Ространстур» и его заму. Они обвинялись в покушении на дачу взятки и невыплате зарплаты.

Как рассказали в прокуратуре Башкирии, турфирма арендовала у Башкирского речного пароходства теплоход и стала продавать путевки в круиз. Однако арендную плату компания задолжала, и через полгода контакт на судно был расторгнут. Тем не менее фирма продолжала продавать путевки на вояж, которому не суждено было состояться, а чтобы полиция ничего не заподозрила, руководитель предложил замдиректору пароходства взятку. За 100 тысяч рублей тот должен был умолчать о расторжении договора. Вместо этого мужчина оповестил о незаконном предложении правоохранителей.

Когда фирму стали проверять вдоль и поперек, обнаружилось, что руководство повинно и перед собственными сотрудниками. 17 человек не получили около 600 тысяч рублей зарплаты.

- Суд приговорил бывшего генерального директора и его сообщника к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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