В Уфе сгорел крупный склад

СЕГОДНЯ 11:47 2019-02-21T11:48:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти пять часов потребовалось пожарным, чтобы потушить одноэтажный склад на улице Путейской в северной части Уфы.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера накануне в 9.53 утра. Уже на месте выяснилось, что горят отработанные вещества, хранящиеся на складе в мешках.

Пламя охватило 60 квадратных метров помещения. Час ушел на то, чтобы ликвидировать открытое горение, оставшееся время потребовалось для проливки конструкций и их разбора. Только в 14.56 работы были завершены.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

- Причина пожара устанавливается, работает дознаватель МЧС России, - пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU