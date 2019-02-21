В Уфе сгорел крупный склад
Почти пять часов потребовалось пожарным, чтобы потушить одноэтажный склад на улице Путейской в северной части Уфы.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера накануне в 9.53 утра. Уже на месте выяснилось, что горят отработанные вещества, хранящиеся на складе в мешках.
Пламя охватило 60 квадратных метров помещения. Час ушел на то, чтобы ликвидировать открытое горение, оставшееся время потребовалось для проливки конструкций и их разбора. Только в 14.56 работы были завершены.
К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
- Причина пожара устанавливается, работает дознаватель МЧС России, - пояснили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Фото: МЧС по Башкирии
Фото: МЧС по Башкирии
Фото: МЧС по Башкирии
Фото: МЧС по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU