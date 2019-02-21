Две жительницы Башкирии обманным путем получили более 6,5 млн. рублей субсидий

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-21T13:30:49+03:00

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Две жительницы Башкирии обвиняются в крупном мошенничестве. 51-летняя и 58-летняя женщины на протяжении четырех лет получали от государства субсидии обманным путем. Сумма набралась существенная – более 6,5 миллионов рублей.

В прокуратуре региона рассказали, что мошенницы получали деньги на шесть фирм. Часть из них была зарегистрирована на них, а другие на подставных лиц или знакомых.

От юрлиц женщины подавали заявки на гранты для начинающих предпринимателей, а чтобы все выглядело законно, они включали в состав учредителей молодых бизнесменов.

Подавали дамы и заявки на субсидии, чтобы покрыть несуществующие затраты на участие в выставках и прочее. Для подтверждения расходов они подавали в госорганы поддельные документы об издержках и фальшивые контракты.

Полученные миллионы дамы потратили на свои нужды. Однако обман раскрыли, и теперь их ждут слушания в Октябрьском районном суде Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU