В Башкирии частная клиника лечила детей, не имея лицензии

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-21T09:32:03+03:00

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В Белебее закрыли частную клинику «Детский доктор», где лечили школьников. Оказалось, что у организации не было лицензии на медицинскую деятельность, которая необходима клиникам по закону.

Между тем, в медицинском центре проводили медосмотры, назначали лечение и ставили уколы и капельницы. Когда обнаружилось, что разрешений на подобную работу у организации нет, прокуратура потребовала от ее руководства устранить нарушения. Самого гендиректора привлекли к административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.

- После принятых мер прокурорского реагирования незаконная деятельность ООО «Детский доктор» прекращена, - говорится в сообщении прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU