В сгоревшей квартире в Башкирии найдено тело 67-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 08:53 2019-02-21T08:53:04+03:00

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Вчера, 20 февраля, в десятом часу вечера пожарных города Мелеуз вызвали к дому №95 по улице Левобережной. В двухэтажном кирпичном здании полыхала комната.

К моменту прибытия пожарных огонь уже серьезно повредил помещение. Он опалил все на площади 20 «квадратов». За двадцать минут пожарным удалось потушить пламя. К сожалению, не обошлось без жертв.

По данным МЧС по Башкирии, в сгоревшей комнате было обнаружено тело 67-летнего мужчины. В причинах его гибели и причинах пожара будут разбираться эксперты и дознаватели.

Фото: МЧС по республике

Фото: МЧС по республике

ИСТОЧНИК KP.RU