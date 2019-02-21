В сгоревшей квартире в Башкирии найдено тело 67-летнего мужчины
Трагедия произошла в Мелеузе
Фото: МЧС по республике
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Вчера, 20 февраля, в десятом часу вечера пожарных города Мелеуз вызвали к дому №95 по улице Левобережной. В двухэтажном кирпичном здании полыхала комната.
К моменту прибытия пожарных огонь уже серьезно повредил помещение. Он опалил все на площади 20 «квадратов». За двадцать минут пожарным удалось потушить пламя. К сожалению, не обошлось без жертв.
По данным МЧС по Башкирии, в сгоревшей комнате было обнаружено тело 67-летнего мужчины. В причинах его гибели и причинах пожара будут разбираться эксперты и дознаватели.
Фото: МЧС по республике
Фото: МЧС по республике
ИСТОЧНИК KP.RU