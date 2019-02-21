В Башкирии чиновники перевели сироту из детдома в дом престарелых
Накануне прокурор Башкирии Андрей Назаров провел прием граждан. Среди обратившихся была девушка-сирота из Серафимовского детского дома-интерната.
Когда она достигла совершеннолетия, чиновники местной администрации должны были предоставить ей квартиру, но они нашли обходной путь. Сразу из детдома девушку – инвалида второй группы – отправили в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Прокуратура подала в суд на муниципалитет, требуя выделить сироте-колясочнице жилье. Однако исполнение судебного решения затянулось, и семья явилась на прием к Назарову в надежде ускорить процесс.
- В ходе приёма представитель городской администрации сообщил, что муниципалитет принял решение о выделении жилого помещения инвалиду и пригласил заявителей осмотреть помещения, - говорится в сообщении прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU