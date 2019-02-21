2019-02-21T08:11:58+03:00
Общество

В Башкирии чиновники перевели сироту из детдома в дом престарелых

Это избавило их от необходимости искать для девушки жилье
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Накануне прокурор Башкирии Андрей Назаров провел прием граждан. Среди обратившихся была девушка-сирота из Серафимовского детского дома-интерната.

Когда она достигла совершеннолетия, чиновники местной администрации должны были предоставить ей квартиру, но они нашли обходной путь. Сразу из детдома девушку – инвалида второй группы – отправили в дом-интернат для престарелых и инвалидов. Прокуратура подала в суд на муниципалитет, требуя выделить сироте-колясочнице жилье. Однако исполнение судебного решения затянулось, и семья явилась на прием к Назарову в надежде ускорить процесс.

- В ходе приёма представитель городской администрации сообщил, что муниципалитет принял решение о выделении жилого помещения инвалиду и пригласил заявителей осмотреть помещения, - говорится в сообщении прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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