Пропавший в Башкирии 86-летний Рифгат Кадыров найден мертвым

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-21T12:13:33+03:00

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Поиски пропавшего в Башкирии 86-летнего пенсионера Рифгата Кадырова завершились трагически. Как сообщили вчера вечером волонтеры, пожилой мужчина был найден мертвым. Что именно стало причиной его смерти, не уточняется.

Пенсионер, напомним, пропал в деревне Тукай Бижбулякского района. В час дня 15 февраля он вышел из дома №37 по улице Мичурина и бесследно исчез. Куда мужчина направился, никто не знал. Местная полиция сразу подключилась к поискам, свою помощь предложили и добровольцы. К сожалению, найти мужчину живым не удалось.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит соболезнования родным и близким Рифгата Кадырова.

ИСТОЧНИК KP.RU