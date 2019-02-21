Пропавший в Башкирии 86-летний Рифгат Кадыров найден мертвым
Пенсионера почти неделю искали полиция и волонтеры
Фото: соцсети
Изменить размер текста:
Поиски пропавшего в Башкирии 86-летнего пенсионера Рифгата Кадырова завершились трагически. Как сообщили вчера вечером волонтеры, пожилой мужчина был найден мертвым. Что именно стало причиной его смерти, не уточняется.
Пенсионер, напомним, пропал в деревне Тукай Бижбулякского района. В час дня 15 февраля он вышел из дома №37 по улице Мичурина и бесследно исчез. Куда мужчина направился, никто не знал. Местная полиция сразу подключилась к поискам, свою помощь предложили и добровольцы. К сожалению, найти мужчину живым не удалось.
«Комсомольская правда - Уфа» приносит соболезнования родным и близким Рифгата Кадырова.
ИСТОЧНИК KP.RU