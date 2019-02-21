2019-02-21T07:14:59+03:00
Экономика

В Башкирии утверждена стратегия развития мясного скотоводства

В регионе объединят хозяйства, производящие и перерабатывающие мясо
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Олег ЗОЛОТО
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Стратегия мясного скотоводства на 2019-2030 годы в Башкирии утверждена. Соответствующий документ появился на сайте правовой информации.

Так, в регионе появится кластер мясного скотоводства. Он подразумевает объединение хозяйств, производящих и перерабатывающих мясо крупнорогатого скота, с единой торговой площадкой. Кластер будет объединять 45-70 хозяйств, 7-10 тысяч голов КРС и располагаться на площади не менее 30 тысяч га.

Предполагается, что производство скота и птицы на убой в текущем году составит 400 тысяч тонн, к 2020 году — 410 тысяч тонн, к 2030 году — 450 тысяч тонн.

Разработчики стратегии также уверены, что поголовье племенных коров вырастет от 750 2019 года до 1600 к 2030 году.

Напомним, что в 2017 году Башкирия занимала первое место по поголовью КРС в России и ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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