2019-02-21T07:28:53+03:00
Происшествия

Стали известны подробности смертельного ДТП с участием пешехода в Уфе

Авария случилась на улице Мира
Эльвина АПАРИНА
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Вчера, 20 февраля, в столице Башкирии произошла авария с участием пешехода. Стали известны подробности ДТП, а также личности участников аварии.

Как сообщили в ГИБДД, 46-летний водитель грузовика ГАЗ, двигаясь задним ходом возле магазина, наехал на человека. В результате аварии 88-летний пенсионер скончался на месте до приезда скорой. Вероятно, уфимец оказался в мертвой зоне грузовика.

По данному факту сейчас начато разбирательство.

Всего 20 февраля на дорогах республики произошло десять автоаварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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