Стали известны подробности смертельного ДТП с участием пешехода в Уфе
Авария случилась на улице Мира
.
Изменить размер текста:
Вчера, 20 февраля, в столице Башкирии произошла авария с участием пешехода. Стали известны подробности ДТП, а также личности участников аварии.
Как сообщили в ГИБДД, 46-летний водитель грузовика ГАЗ, двигаясь задним ходом возле магазина, наехал на человека. В результате аварии 88-летний пенсионер скончался на месте до приезда скорой. Вероятно, уфимец оказался в мертвой зоне грузовика.
По данному факту сейчас начато разбирательство.
Всего 20 февраля на дорогах республики произошло десять автоаварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU