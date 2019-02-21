2019-02-21T06:59:28+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись КамАЗ и ВАЗ, пострадала девушка

Предполагаемым виновником ДТП является водитель большегруза
Эльвина АПАРИНА
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Вчера утром, 20 февраля, в Нефтекамске на пересечении Объездной дороги и Уфимского шоссе столкнулись КамАЗ и ВАЗ-2112.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, 45-летний водитель большегруза не уступил дорогу легковушке, когда выезжал со второстепенной дороги на главную.

В результате аварии травмы получила 21-летняя пассажирка ВАЗа. Девушку с травмами госпитализировали в ближайшую больницу.

Всего за минувшие сутки произошло 10 автоаварий, в которых один погиб, пострадали 11 человек. Сотрудники ГИБДД выявили 2200 нарушений ПДД и задержали 17 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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