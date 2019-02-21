2019-02-21T06:44:21+03:00
Происшествия

В Уфе на 83-м году жизни скончалась легендарная актриса Гюлли Мубарякова

Прощание с ней состоится завтра, 22 февраля
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии в возрасте 82 лет скончалась Гюлли Мубарякова, актриса, народная артистка СССР, РСФСР, заслуженная артистка РСФСР и Башкирской АССР, почетный гражданин города Уфы. Об этом сообщает минкультуры РБ.

Прощание с ней состоится завтра, 22 февраля.

Гюлли Мубарякова родилась в 1936 в семье актера и режиссера. Ее отец Арслан Мубаряков тоже был народным артистом СССР, а мать Рагида Янбулатова народной артисткой РСФСР.

В 1859 году Гюлли окончила Московский государственный театральный техникум. Работала актрисой, режиссером, педагогом, профессором. Была удостоена Театральной премии имени К. Станиславского, Государственной премии РБ им. С. Юлаева, награждена орденом Салавата Юлаева, ордена Почета, орденом Дружбы народов.

"Комсомольская правда" приносит искренние соболезнования родным и близким Гюлли Мубаряковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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