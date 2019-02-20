2019-02-20T19:57:17+03:00
Происшествия

Частный самолет, летевший в Уфу, чуть не столкнулся с пассажирским «Боингом»

Инцидент произошел в небе над московским аэропортом «Внуково»
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Вчера, 19 февраля, в небе над московским аэропортом «Внуково» произошло ЧП. Как сообщает «Mash», на высоте 2000 метров едва не столкнулись частный самолет, летевший в Уфу, и пассажирский «Боинг-737», на борту которого находились десятки людей.

Сообщается, что командир бизнес-джета не удосужился согласовать с диспетчерами высоту полета, из-за чего произошло пересечение траекторий движения, и едва не произошло столкновение. Оперативно сработала наземная служба безопасности, благодаря которой пилоты смогли сманеврировать и разминуться в небе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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