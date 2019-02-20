В Уфе представили новый смарт-троллейбус

СЕГОДНЯ 18:53 2019-02-20T18:53:20+03:00

«Гибрид» автобуса и троллейбуса способен ехать и на электротяге, и на аккумуляторном заряде

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В Уфе презентовали новые смарт-троллейбусы. Этот вид электротранспорта способен передвигаться без контактной сети, с помощью аккумулятора, причем заряда батареи хватает почти на 50 километров. В салоне для удобства пассажиров есть вай-фай, разъемы для подзарядки гаджетов и медиакомплекс. Самим троллейбусам не страшны ни грязь, ни слякоть, ни ухабистые дороги.

- Днище обработано антикоррозийным составом, что позволяет увеличить срок службы на долгие годы, - рассказал в беседе с телеканалом «Вся Уфа» заместитель генерального директора АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод» Алексей Плюснин.

Стоимость такого смарт-троллейбуса – примерно 12 миллионов рублей, но первые троллейбусы отправятся в Альметьевск, где уже в марте начнут курсировать по маршрутам, где нет электросетей. Протестировать новые технологии смогут и жители Иваново, Пензы и Крыма, а вот когда прокатиться на чудо-троллейбусе смогут уфимцы – пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU