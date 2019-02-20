Салаватский роддом все же останется под «крылом» концессионеров

СЕГОДНЯ 18:04 2019-02-20T18:04:19+03:00

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В Башкирии, наконец, решилась судьба многострадального роддома в Салавате. Напомним, что еще недавно компания-концессионер была готова вернуть роддом обратно государству. В соцсетях появились сообщения, что сотрудники роддома массово увольняются, поскольку оказались без пенсионных льгот, да и вопрос с сотрудницами правоохранительных органов, которые остались без поликлиники, тоже оставался открытым.

Накануне в правительстве Башкирии прошло совещание, в котором приняли участие представители республиканского Минздрава, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, а также представители инвестора-концессионера. В ходе встречи стороны договорились совместно продолжить работу над проектом. При этом инвестор взял на себя обязанность обеспечить положенную заработную плату сотрудникам роддома. Минздраву республики, в свою очередь, поручено проследить, чтобы сотрудницы правоохранительных органов и системы ФСИН получали необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

– Наша позиция была и остается неизменной – выполнить взятые на себя обязательства в установленные соглашением сроки и объемах. Со стороны правительства нам было гарантировано полное содействие в решении многочисленных вопросов, с которыми мы столкнулись в процессе реализации проекта, - подтвердил член совета директоров группы медицинских компаний «Медма» Карим Магадеев.

ИСТОЧНИК KP.RU