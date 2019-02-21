В Уфе на борьбу с пробками потратят 52,7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 07:44 2019-02-21T07:44:39+03:00

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На развитие транспортной системы в башкирской столицы потребуется порядка 52,7 млрд рублей, сообщает госкомтранс республики. На эти деньги планируется построить и реконструировать 25 объектов дорожной инфраструктуры.

Так, в Уфе планируют построить несколько новых мостов – в створе улиц Воровского и Интернациональной. Также часть этих денег пойдут на ремонт мостов в Затоне и Шакше, строительство Тимашевской и Нагаевской развязок и реконструкцию улицы Пугачева. Власти республики собираются продолжить проспект Салавата Юлаева, улицы Айскую, Генерала Рыленко и Рудольфа Нуреева. Предполагается, что все работы будут завершены к 2030 году, отметили в госкомитете Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству.

ИСТОЧНИК KP.RU