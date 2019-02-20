2019-02-20T15:02:16+03:00
Происшествия

В Уфе в инфекционной больнице скончался двухлетний ребенок

Врачи боролись за его жизнь, но спасти не сумели
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Вчера, 19 февраля, в уфимской инфекционной больнице №4 скончался двухлетний ребенок. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника телеканала, ребенка доставили в реанимацию с острой дыхательной недостаточностью. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти малыша не удалось. О том, что же стало причиной внезапной гибели ребенка, информации пока нет. В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов. По информации ГТРК «Башкортостан», следователи начали проверку данного факта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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