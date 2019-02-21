В Уфе грабитель напал на компьютерный сервис и похитил ноутбук

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-21T10:06:25+03:00

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Накануне в Уфе среди белого дня произошло ограбление компьютерного сервиса. В «мастерскую» по ремонту всевозможных гаджетов ворвался неизвестный с ножом и потребовал от менеджера отдать всю наличку. Денег в кассе не оказалось, и тогда злоумышленник схватил ноутбук и сотовый телефон и выбежал из помещения. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, девушка незамедлительно вызвала полицию.

Прибывшие на место оперативники вскоре разыскали и задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Орджоникидзевского района Уфы.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU