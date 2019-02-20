2019-02-20T20:19:52+03:00
Происшествия

В Уфе грузовик, двигаясь задним ходом, насмерть сбил пешехода

Сейчас личность неизвестного погибшего устанавливается
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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Сегодня, 20 февраля, в башкирской столице произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, около 12 часов дня, в районе улицы Мира, 46-летний водитель на грузовике ГАЗ двигался задним ходом. Внезапно он понял, что наехал на пешехода. Выйдя из кабины, автомобилист увидел неизвестного мужчину, который попал под колеса.

Понимая, что сбил пешехода, уфимец немедленно вызвал скорую помощь и полицию. К сожалению, пешеход скончался до приезда бригады медиков. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники дорожной полиции. Им же предстоит установить личность погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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