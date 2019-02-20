В Башкирии сельский детсад хотел заказать питание на 459 млрд рублей

СЕГОДНЯ 17:10 2019-02-20T17:10:53+03:00

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Накануне на сайте госзакупок появилась любопытная публикация. Один из детских садов, якобы, объявил тендер на закупку питания для детей на сумму 459 млрд рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на федеральные СМИ.

Как выяснилось в дальнейшем, чиновники из администрации Туймазинского района, которые размещали документацию на сайте, ошиблись. Для организации питания в сельском детсаду в деревне Бишкураево нужно 459 тысяч рублей, а сотрудник допустил ошибку и указал сумму без разделяющих знаков. Опечатку оперативно исправили, сообщает «КоммерсантЪ-Уфа» со ссылкой на администрацию района.

ИСТОЧНИК KP.RU