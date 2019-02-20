В Уфе столкнулись два вахтовых автобуса, пострадали два человека
Сегодня, 20 февраля, в Орджоникидзевском районе башкирской столицы произошло столкновение двух вахтовых автобусов. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, ДТП произошло утром на улице Турбинная. По предварительной версии, с территории одного из заводов выезжал НефАЗ и врезался в «Форд Транзит».
По данным дорожной полиции, в салоне НефАЗа на момент столкновения пассажиров не было, водитель большого автобуса не пострадал. В свою очередь, в микроавтобусе пассажиры были. В результате аварии пострадали два человека – они обратились за медицинской помощью.
Причины и обстоятельства аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU