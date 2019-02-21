В Башкирии студентов колледжа заставили чистить снег на крыше
Сегодня, 20 февраля, житель Мелеуза снял на камеру мобильного телефона как работают студенты колледжа. Все бы ничего, если не тот факт, что вчерашние школьники чистили снег с крыши учебного заведения. На фото видно, как молодые люди стоят на крыше безо всякой страховки и без сопровождения взрослых. Пользователь, разместивший снимок в социальных сетях был откровенно возмущен происходящим.
- Студенты бывшего Лицея 42, ныне колледжа, скидывают снег с крыши без всякой подстраховки. Куда смотрят взрослые? Как вообще такое допустили?! – возмущается автор поста.
По словам мелеузовца, такую картину он наблюдает второй день подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU