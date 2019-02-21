В Башкирии студентов колледжа заставили чистить снег на крыше

СЕГОДНЯ 06:25 2019-02-21T06:25:20+03:00

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Сегодня, 20 февраля, житель Мелеуза снял на камеру мобильного телефона как работают студенты колледжа. Все бы ничего, если не тот факт, что вчерашние школьники чистили снег с крыши учебного заведения. На фото видно, как молодые люди стоят на крыше безо всякой страховки и без сопровождения взрослых. Пользователь, разместивший снимок в социальных сетях был откровенно возмущен происходящим.

- Студенты бывшего Лицея 42, ныне колледжа, скидывают снег с крыши без всякой подстраховки. Куда смотрят взрослые? Как вообще такое допустили?! – возмущается автор поста.

По словам мелеузовца, такую картину он наблюдает второй день подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU