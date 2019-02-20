2019-02-20T12:19:17+03:00
Общество

«Ощущение, что тайфун прошелся»: в Уфе молодые мамы устроили разгром в магазине со скидками

Разгром в магазине обуви произвел удручающее впечатление на горожан
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне в социальных сетях житель Уфы разместил пост, в котором возмутился поведением молодых мам в магазине детской обуви. По ее словам, вчера, 19 февраля, прошла акция, по которой зимняя обувь для детей продавалась всего по 200 рублей за пару. Из-за этого в торговой точке в Сипайлово образовались огромные очереди.

Кульминацией акции стал настоящий погром в магазине, который устроили мамы. Одна из очевидцев этого действа так описала происходящее:

- Ощущение, что тайфун прошёлся, продавцы, бедолаги, устраняют последствия. Развернулись и ушли, смотреть действительно невозможно, - написал уфимец.

По словам очевидцев, разгоряченные мамы швырялись коробками и скандалили. Никто из продавцов так и не смог их утихомирить, сообщает издание UfacityNews.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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