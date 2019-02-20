В Уфе у себя дома погиб 14-летний подросток, прикоснувшись к компьютеру
Случай проверяют следователи
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В столице Башкирии следователи организовали доследственную проверку по факту смерти 14-летнего мальчика в результате получения электрического разряда.
Как сообщили в следкоме, вчера, 19 февраля, подросток, находясь у себя дома, прикоснулся к открытому системному блоку. Мальчик получил электрический заряд и погиб на месте.
- Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. Также опрашиваются близкие погибшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU