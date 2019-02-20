«Скорая больше не приедет»: в Уфе медики приехали на вызов, а попали в многочасовую ловушку

СЕГОДНЯ 09:22 2019-02-20T09:22:53+03:00

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В уфимском дворе наглухо застряла машина скорой помощи.

Необычной историей поделилась одна из жительниц многоквартирного дома по Уфимскому шоссе 18/3. Женщина рассказала, что накануне к ним во двор приезжала машина скорой помощи. Медики оказали пациенту помощь, а вот обратно выехать уже не смогли.

Дело в том, что «Газель» попросту увязла в снегу, который коммунальные службы не удосужились убрать. Проблем добавило и сложное расположение двора. По сути, из него есть только один выезд – через довольно крутой подъем, на котором зимой буксуют даже внедорожники. Чего уж говорить о фургоне медиков. В один момент машину врачей даже начал буксировать кто-то из автомобилистов.

- 20 раз поднималась скорая, так и не смогли. Пришлось вызывать МЧС. В УЖХ нам сказали, что чистят только придомовую территорию. Медики сказали, что больше к нам приезжать не будут! – возмутилась жительница дома Арина Д.

Разумеется, врачи бросили подобную фразу в сердцах – никто не откажет в помощи больному, даже если сотруднику скорой помощи придется пешком пробираться через сугробы. Но понять медиков можно – из-за таких технических проблем может оборваться жизнь их пациента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/692934" frameborder="0"></iframe> В Уфе скорая помощь застряла в снегу.

ИСТОЧНИК KP.RU