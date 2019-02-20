«Скорая больше не приедет»: в Уфе медики приехали на вызов, а попали в многочасовую ловушку
В уфимском дворе наглухо застряла машина скорой помощи.
Необычной историей поделилась одна из жительниц многоквартирного дома по Уфимскому шоссе 18/3. Женщина рассказала, что накануне к ним во двор приезжала машина скорой помощи. Медики оказали пациенту помощь, а вот обратно выехать уже не смогли.
Дело в том, что «Газель» попросту увязла в снегу, который коммунальные службы не удосужились убрать. Проблем добавило и сложное расположение двора. По сути, из него есть только один выезд – через довольно крутой подъем, на котором зимой буксуют даже внедорожники. Чего уж говорить о фургоне медиков. В один момент машину врачей даже начал буксировать кто-то из автомобилистов.
- 20 раз поднималась скорая, так и не смогли. Пришлось вызывать МЧС. В УЖХ нам сказали, что чистят только придомовую территорию. Медики сказали, что больше к нам приезжать не будут! – возмутилась жительница дома Арина Д.
Разумеется, врачи бросили подобную фразу в сердцах – никто не откажет в помощи больному, даже если сотруднику скорой помощи придется пешком пробираться через сугробы. Но понять медиков можно – из-за таких технических проблем может оборваться жизнь их пациента.
В Уфе скорая помощь застряла в снегу.
ИСТОЧНИК KP.RU