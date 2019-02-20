Школьников из Уфы приглашают поучаствовать в биологических боях

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-20T15:30:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии впервые пройдет турнир юных биологов - командное состязание, которое проводится в России уже 13 лет подряд. В этом году попробовать свои интеллектуальные возможности на турнире удастся и школьникам из Уфы.

ТЮБ проходит в формате биологических боев между командами. Ребята загодя получают список задач, каждая из которых не имеет однозначного ответа. Каждый бой – это три раунда, где команды попеременно меняются ролями: одна защищает свое решение, другая его оспаривает, а третья определяет, кто выглядел сильнее.

В Уфе турнир пройдет в тестовом формате, так что участвовать могут все, кто любит решать биологические задачи и умеет работать в команде. Заявиться как участник можно на сайте.

- Мы надеемся, что вскоре Уфа войдет в число городов, официально участвующих в ТЮБ, и команды из Башкирии смогут бороться за места на Всероссийском турнире юных биологов, - признается директор фонда поддержки и развития науки РБ Руслан Шаймухаметов.

Турнир состоится 13 марта в Академии наук Башкирии (ул. Кирова, 15). Начало в 14.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU