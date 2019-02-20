Жительница Башкирии нечаянно зарезала двухлетнего сына: малыш скончался в реанимации

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-20T09:06:27+03:00

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Трагедия произошла 7 февраля в одном из сел Илишевского района Башкирии – там 29-летняя местная жительница ударила ножом в голову своего двухлетнего сынишки. Ребенка поместили в реанимацию, но через несколько дней малыш все же скончался.

Как сообщает РroUfu.ru, в это день родители мальчика отправились в магазин и купили два баллона с пивом. Супруг быстро расправился с первой «полторашкой» и принялся за вторую, когда его жене вздумалось бороться с пьянством мужа. Схватив нож, женщина проткнула баллон, который муж держал в руках, но острое лезвие попало в голову ребенка, сидевшего на коленях у супруга.

Врачи до последнего боролись за жизнь мальчика, но 18 февраля стало известно, что малыш умер в реанимации. В отношении же горе-матери полицейские завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU