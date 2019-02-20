2019-02-20T12:40:07+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе грузовик налетел на трактор, пострадали два человека

ДТП произошло в Стерлитамакском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувший вторник, 19 февраля, на 102 километре трассы Уфа-Оренбург произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 32-летний водитель грузовика ГАЗ столкнулся с трактором «Беларус», который чистил дорогу от снега. В итоге, обоих водителей госпитализировали в ближайшую больницу. Теперь причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии, за прошедшие сутки в республике произошло семь автомобильных аварий, в которых получили травмы семь человек. Также дорожные полицейские выявили более 2200 нарушений правил дорожного движения и задержали 17 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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