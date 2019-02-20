2019-02-20T10:30:30+03:00
Происшествия

В Уфе осудят организатора сети борделей

Чтобы привлечь уфимку к ответственности ее экстрадировали из Казахстана
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В ближайшее время перед судом предстанет 26-летняя уроженка Уфы, которая обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса. Следствие вменяет ей организацию и вовлечение занятием проституцией нескольких лиц.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в период с 2015 по 2017 годы она, вместе с сообщниками вовлекла в занятие «древнейшей профессией» девятерых женщин. С этой целью злоумышленники организовали сеть «массажных салонов» в Уфе и Стерлитамаке. Рекламу своих заведений они разместили в интернете, на радио и на баннерах.

В мае 2017 года работа борделей была пресечена, а уфимка скрылась в неизвестном направлении. Спустя некоторое время ее задержали в Казахстане и экстрадировали на Родину.

- Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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