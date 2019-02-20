2019-02-20T10:04:51+03:00
Общество

В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

В ближайшие три дня сохранится переменчивый характер погоды
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Уфе и Башкирии в ближайшие три дня. По данным Башгидрометцентра сегодня, 20 февраля, температура воздуха днем составит -7,-12°C, при сильном юго-западном ветре в 16 метров в секунду. На отдельных участках дорог прогнозируется снежный накат и гололедица.

В предстоящий четверг, 21 февраля, днем столбики термометров поднимутся до -2,-7°С, в западной части республики до -8°С. Однако ночью похолодает до -13,-18°С, что чревато гололедицей на дорогах. Метеорологи прогнозируют также небольшой снег по республике, на юге и вовсе без осадков. Ветер ожидается южный, умеренный.

В пятницу, 22 февраля, днем температура воздуха составит 0, -5°С. Ночью столбики термометров опустятся до -5,-10°С. Днем по республике ожидается небольшой мокрый снег, налипающий на деревья и провода, слабый гололед, на дорогах снежные заносы и накаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе у себя дома погиб 14-летний подросток, прикоснувшись к компьютеру
В Уфе осудят организатора сети борделей
Строить смелые планы на жизнь
«Скорая больше не приедет»: в Уфе медики приехали на вызов, а попали в многочасовую ловушку
Жительница Башкирии нечаянно зарезала двухлетнего сына: малыш скончался в реанимации
Власти Уфы предложили жителям самим убрать снег во дворах
Больше 1000 человек в Уфе остались без света
250 сибайских детей сегодня вылетят в санаторий Крыма
Предприниматель в Башкирии незаконно вырубил 10 сосен
В Москве наградили экипаж, сумевший посадить горящий самолет в уфиском аэропорту
В доме бывшего вице-премьера Башкирии прошли обыски
На отлов бездомных животных в Уфе потратят 8 млн рублей
На ремонт трибун на Горсовете в Уфе потратят 17,2 млн рублей
В Уфе осудят пятерых мужчин, которые ограбили ювелирный магазин на 400 тысяч рублей
«Моей собаке содрали скальп»: уфимцы поссорились из-за своих питомцев
Жительница Башкирии спасла своего супруга-инвалида из горящего дома
Башкирия получит около 180 млрд рублей на нацпроекты
Жители Сибая обращаются в суд, требуя компенсировать вред здоровью из-за смога
В Башкирии восьмилетнюю девочку не пустили в школьный автобус
В Башкирии уволился врач, который отказал 83-летней пенсионерке в госпитализации