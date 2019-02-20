В Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 08:33 2019-02-20T10:04:51+03:00

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Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий в Уфе и Башкирии в ближайшие три дня. По данным Башгидрометцентра сегодня, 20 февраля, температура воздуха днем составит -7,-12°C, при сильном юго-западном ветре в 16 метров в секунду. На отдельных участках дорог прогнозируется снежный накат и гололедица.

В предстоящий четверг, 21 февраля, днем столбики термометров поднимутся до -2,-7°С, в западной части республики до -8°С. Однако ночью похолодает до -13,-18°С, что чревато гололедицей на дорогах. Метеорологи прогнозируют также небольшой снег по республике, на юге и вовсе без осадков. Ветер ожидается южный, умеренный.

В пятницу, 22 февраля, днем температура воздуха составит 0, -5°С. Ночью столбики термометров опустятся до -5,-10°С. Днем по республике ожидается небольшой мокрый снег, налипающий на деревья и провода, слабый гололед, на дорогах снежные заносы и накаты.

ИСТОЧНИК KP.RU