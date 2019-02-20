Власти Уфы предложили жителям самим убрать снег во дворах

СЕГОДНЯ 08:00 2019-02-20T08:00:05+03:00

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Руководство Советского района Уфы предложило жильцам самостоятельно очистить дворы от снега. Эту «акцию» они назвали флешмобом и попросили присоединиться к ней всех жителей многоквартирных домов. Предстоящую уборку они назвали «снежным субботником».

Власти района отметили, что сегодня на уборку дорог и тротуаров, которые ведут к детсадам и школам выйдут сами сотрудники администрации. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, горожанам предлагают очистить от снега подходы к детским площадкам и парковочные места.

Также власти Уфы предложили участникам выкладывать фотографии с «субботника» в группах Советского района в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU