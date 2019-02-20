2019-02-20T07:29:52+03:00
Происшествия

Больше 1000 человек в Уфе остались без света

Инцидент произошел в сотне домах Демского кордона
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вчера, 19 февраля, в столице Башкирии 1000 человек остались без электричества. В сотне домов Демского кордона вырубили свет, сообщает ИА «Башинформ».

- В 6.25 утра 1000 человек остались без электроэнергии. Об аварийной ситуации оповестили все возможные службы, но все разводят руками: «Восстанавливайте сами, вы СНТ, - комментируют местные жители.

Оказалось, что ранним утром сотрудники городских электросетей на данном участке обнаружили признаки аварийной ситуации и отключили «рубильник». Выехавшие на место электрики не смогли разобраться в причинах возникшей ситуации и связались с электросетями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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