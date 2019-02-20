250 сибайских детей сегодня вылетят в санаторий Крыма

СЕГОДНЯ 07:17 2019-02-20T07:17:06+03:00

Ребят встретят в Симферопольском аэропорту и повезу в Евпаторию

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В 6 утра сегодня, 20 февраля, 250 сибайских детей проводили в санаторий Крыма «Мечта», что находится в Евпатории. Об этом сообщает газета «Сибайский рабочий». Проводить их пришли родители, представители администрации.

Ребята выдвинулись в Магнитогорский аэропорт на шести автобусах в сопровождении сотрудников ГИБДД, откуда вылетят двумя рейсами авиакомпании «Ямал» – в 9 утра и 10.20 в Симферополь. В крымском аэропорту их также встретят автобусы и отвезут в курортный город.

Отметим, что часть детей из Сибая направлена в башкирские санатории.

ИСТОЧНИК KP.RU