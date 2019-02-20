Предприниматель в Башкирии незаконно вырубил 10 сосен

СЕГОДНЯ 07:03 2019-02-20T07:03:28+03:00

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В Татышлинском районе Башкирии задержали 52-летнего индивидуального предпринимателя по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в крупном размере).

В ноябре 2018 года мужчина, не заключив с территориальным отделом министерства лесного хозяйства договор аренды лесного участка или договор купли-продажи, вырубил 10 сосен. Отметим, что он также не уплатит плату за лесные ресурсы.

Вырубленные деревья он планировал использовать для строительства дома. Ущерб от его действий составил 64 тысячи рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU