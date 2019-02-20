В Москве наградили экипаж, сумевший посадить горящий самолет в уфиском аэропорту
Вчера, 19 февраля, в Москве по поручению Радия Хабирова к государственной награде представили экипаж самолета ТУ-204 авиакомпании «Ред Вингс». Напомним, что летом прошлого года команда сумела посадить самолет с горящим двигателем в уфимском аэропорту.
ЧП едва не случилось 22 августа. В пять утра воздушное судно, летевшее из Сочи в Уфе, загорелось в воздухе и совершило аварийную посадку в уфимском аэропорту.
Как выяснилось, у самолета воспламенился левый двигатель из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления. На борту тогда находилось более 200 человека, в том числе 41 ребенок, и все они могли стать жертвами последствий этого пожара. Пассажиры выжили и даже не пострадали.
Командир воздушного судна 50-летний Юрий Хорьговский, второй пилот 42-летний Владимир Павленко и бортовой инженер 54-летний Сергей Лакида приняли правильные решение. Их наградили орденом Салавата Юлаева.
Бортпроводники 48-летняя Ларита Мурадова, 28-летняя Евгения Егошина, 33-летний Пётр Михайлов и 30-летний Руслан Тимербаев удостоены почётной грамоты РБ.
ИСТОЧНИК KP.RU