В Москве наградили экипаж, сумевший посадить горящий самолет в уфиском аэропорту

СЕГОДНЯ 06:53 2019-02-20T06:53:38+03:00

На борту находилось более 200 человек

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Вчера, 19 февраля, в Москве по поручению Радия Хабирова к государственной награде представили экипаж самолета ТУ-204 авиакомпании «Ред Вингс». Напомним, что летом прошлого года команда сумела посадить самолет с горящим двигателем в уфимском аэропорту.

ЧП едва не случилось 22 августа. В пять утра воздушное судно, летевшее из Сочи в Уфе, загорелось в воздухе и совершило аварийную посадку в уфимском аэропорту.

Как выяснилось, у самолета воспламенился левый двигатель из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления. На борту тогда находилось более 200 человека, в том числе 41 ребенок, и все они могли стать жертвами последствий этого пожара. Пассажиры выжили и даже не пострадали.

Командир воздушного судна 50-летний Юрий Хорьговский, второй пилот 42-летний Владимир Павленко и бортовой инженер 54-летний Сергей Лакида приняли правильные решение. Их наградили орденом Салавата Юлаева.

Бортпроводники 48-летняя Ларита Мурадова, 28-летняя Евгения Егошина, 33-летний Пётр Михайлов и 30-летний Руслан Тимербаев удостоены почётной грамоты РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU