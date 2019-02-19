2019-02-19T18:46:07+03:00
Общество

«Моей собаке содрали скальп»: уфимцы поссорились из-за своих питомцев

Горожане уверены, породистые соседские псы опасны для окружающих
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Жители улицы Трудовой в Уфе уже больше года находятся в состоянии конфликта. Причиной раздора стали породистые псы, принадлежащие одной из семей. Горожане уверены – собаки агрессивны и опасны. На днях они набросились на соседского пса и серьезно его покусали.

- Я, как могла, отбивалась, палками пыталась сбить собак, их там две, - рассказала телеканалу «Вся Уфа» Анастасия Тарасова, владелица пострадавшего питомца. - Собаке разодрали просто скальп, содрали, собака наша убежала.

Своего раненого любимца женщина ищет до сих пор, видимо, несчастное животное убежало подальше, спасаясь от расправы. Женщина утверждает, что соседские псы проявляли агрессию и раньше, в частности, однажды напали ребенка.

Владельцы собак видят ситуацию иначе. Они считают, что вместо того, чтобы бороться с их привитыми и ухоженными питомцами, нужно решать проблему бездомных псов. Они, по мнению собачников, куда опаснее.

К слову, хозяевам выставочных животных грозит разве что административная ответственность за нарушение правил содержания четвероногих, более серьезных мер в законе для таких случаев не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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