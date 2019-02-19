Башкирия получит около 180 млрд рублей на нацпроекты

СЕГОДНЯ 17:32 2019-02-19T17:32:01+03:00

Только в этом году власти республики ждут из «центра» более 15 млрд рублей

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В ближайшие пять лет Башкирия получит около 180 миллиардов рублей на реализацию национальных проектов. Такие цифры озвучил сегодня глава региона на совещании с полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.

- До республики доведены утвержденные паспорта всех 12 национальных проектов. Предполагаем решение стратегических задач в рамках 55 региональных проектов, - цитирует Хабирова ТАСС.

В этом году республика рассчитывает получить из федеральной казны свыше 15 миллиардов рублей. К финансированию нацпроектов должны привлечь и внебюджетные источники. Власти надеются, что они обеспечат треть всей заявленной суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU