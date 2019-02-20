В доме бывшего вице-премьера Башкирии прошли обыски
Следователи наведались и к двум другим чиновникам
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:
В доме бывшего вице-премьера правительства Башкирии, экс-главы минземимущества региона Евгения Гурьева прошли обыски. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, следователи также наведались по месту жительства арбитражного управляющего Урала Ахметова и экс-директора ГУП «Управление административными зданиями РБ» Эльвиры Берг.
Обыски связаны с расследованием уголовного дела, но по какой статье оно возбуждено, источник не уточнил. Официальных комментариев от Следственного комитета и от самих чиновников тоже пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU