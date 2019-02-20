В доме бывшего вице-премьера Башкирии прошли обыски

СЕГОДНЯ 06:39 2019-02-20T06:39:40+03:00

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В доме бывшего вице-премьера правительства Башкирии, экс-главы минземимущества региона Евгения Гурьева прошли обыски. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, следователи также наведались по месту жительства арбитражного управляющего Урала Ахметова и экс-директора ГУП «Управление административными зданиями РБ» Эльвиры Берг.

Обыски связаны с расследованием уголовного дела, но по какой статье оно возбуждено, источник не уточнил. Официальных комментариев от Следственного комитета и от самих чиновников тоже пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU