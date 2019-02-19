Жители Сибая обращаются в суд, требуя компенсировать вред здоровью из-за смога
Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал информацию о компенсациях для сибайцев, пострадавших из-за смога.
На брифинге он рассказал, что некоторые горожане обратились в суд, чтобы добиться от УГОКа выплат за нанесенный вред здоровью. По словам Хабирова, в этой ситуации нужно сначала доказать, что здоровье истца пострадало именно из-за выбросов из тлеющего карьера, а дальше дело за судом.
- Каждый гражданин имеет право подавать в суд в установленном порядке, а он уже будет решать, — резюмировал Хабиров.
Возлагать на кого-либо ответственность за экологическую катастрофу в городе Хабиров не стал.
- Тут очень много оценочных, субъективных вещей, - цитирует главу региона «Башинформ». - Но подчеркиваю: возбуждено уголовное дело. Есть целый ряд обращений в суд. На основании этих решений мы, наверное, будем уже принимать решение для себя.
ИСТОЧНИК KP.RU