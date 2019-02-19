2019-02-19T15:57:38+03:00
Происшествия

В Башкирии восьмилетнюю девочку не пустили в школьный автобус

Школьница в мороз пошла домой пешком
Эльвина АПАРИНА
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Прокуратура Кигинского района вступилась за права ученицы школы села Леуза.

Как сообщили в ведомстве, в конце ноября 2018 года двое учителей не пустили ученицу 2 класса в школьный автобус, который развозил учащихся по домам. Все из-за бюрократической ошибки – девочка просто не значилась в списках детей, которых нужно было развозить.

8-летняя малышка была вынуждена добираться домой пешком. Узнав о случившемся, её мать написала заявление в прокуратуру. Ведомство внесло директору школы представление. Маршрут автобуса и списки учащихся пересмотрены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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