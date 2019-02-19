В Башкирии уволился врач, который отказал 83-летней пенсионерке в госпитализации

СЕГОДНЯ 15:02 2019-02-19T15:18:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Дежурный врач-хирург Кушнаренковской ЦРБ, который отказал 83-летней пенсионерке с переломом бедра в госпитализации, уволился с больницы.

Напомним, что женщина обратилась к медикам на прошлой неделе. У нее была сломана шейка бедра, пенсионерке отказали в госпитализации, а на ногу намотали кусок старой швабры. После того, как случай получил огласку, ее перевезли в 21-ую больницу в Уфе, сделали операцию. По факту отказа в госпитализации следователи проводят доследственную проверку.

Сами медики объяснили, что медпомощь оказывалась пожилой женщине в течение 2,5 часов практически непрерывно, сообщает ИА «Башинформ». При поступлении ей был сделан комплекс процедур, который требует времени. Кусок швабры использовали, потому что не было надлежащей шины. Уволившийся врач также объяснил, что пенсионерке рекомендовали амбулаторную помощь, а не стационар.

ИСТОЧНИК KP.RU