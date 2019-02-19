На ремонт трибун на Горсовете в Уфе потратят 17,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 20:19 2019-02-19T20:19:32+03:00

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В Уфе отремонтируют трибуны и парапеты перед зданием Горсовета. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Аукцион на определение подрядчика состоится 15 марта.

Работы планируется выполнить до 29 марта. На ремонт планируют потратить 17,2 миллиона рублей минимум. На эти средства сделают облицовку крышки парапета гранитными полированными плитами, укладку пола трибун мраморно-гранитными полированными плитами различной формы, различные штукатурные работы и др.

Согласно документации, выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства, угрозу населению, движению транспорта.

Все денежные средства будут выделены из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU