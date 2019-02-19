Жительница Башкирии спасла своего супруга-инвалида из горящего дома
Женщина не растерялась и действовала по противопожарной инструкции
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Жительница Давлеканово в Башкирии спасла свой дом и супруга-инвалида от пожара. Как рассказали в МЧС по РБ, в комнате загорелся обогреватель и электропроводка. Женщина вовремя увидела горение и не растерялась. Первым делом она отключила в доме все электричество, а затем выбросила через окно в сугроб горящий калорифер. Место, где произошло возгорание, накрыла мокрой тряпкой.
- Женщина словно действовала по противопожарной инструкции, - отметили в пресс-службе.
Напомним, что в тот же день из горящего дома в Кармаскалинском районе спаслась семья с годовалым ребенком благодаря пожарному извещателю.
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ИСТОЧНИК KP.RU