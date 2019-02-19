2019-02-19T13:29:02+03:00
Происшествия

В Башкирии 19-летний лихач, уходя от погони ДПС, протаранил столб

Студент отказался проходить медосвидетельствование [видео]
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

Сегодня ночью, 19 февраля, в Стерлитамаке по улице Вокзальная сотрудники ДПС потребовали остановиться ВАЗ-2110. Однако водитель проигнорировал и на высокой скорости умчался от них в сторону улицы Худайбердина. На одном из перекрестков автомобилист едва не совершил аварию, но избежав опрокидывания, он продолжил опасное движение по улицам города, игнорируя при этом на некоторых перекрестках сигналы светофора.

На одном из перекрестков водитель не справился с управлением и въехал в электроопору. Злостного нарушителя задержали – им оказался 19-летний уроженец Кармаскалинского района, который сейча учится в одном из техникумов Стерлитамака.

- Общаться с сотрудниками полиции, а также пройти медосвидетельствование на состояние опьянения молодой человек отказался. В ДТП он не пострадал, - прокомментировали в ГИБДД по РБ.

Погоня в Стерлитамаке ночью 18.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии уволился врач, который отказал 83-летней пенсионерке в госпитализации
Чем порадовать мужчина на 23 февраля? «Комсомолка» подскажет!
В Башкирии мужчина зарезал зятя за то, что тот ударил его дочь
«Кровотечения и тошнота»: у детей Сибая ухудшается здоровье
Бывший замначальник отдела МВД в Башкирии пойдет под суд за вымогательство денег у сослуживца
К 100-летию Башкирии власти закупят сувениров на 6 млн рублей
Через неделю уфимские подъезды начнут готовить к ремонту
В Башкирии разыскивают двух водителей, которые сбили пешеходов и скрылись
В Башкирии молодая семья с ребенком чудом спаслась благодаря пожарному извещателю
В Стерлитамаке столкнулись автобус и иномарка, пострадал один человек
В мэрии Уфы накажут виновных в обрушении снега на детей
Под Уфой спасли 94-летнюю бабушку
Из-за снегопада Уфа встала в огромные заторы
Радий Хабиров о министерстве ЖКХ Башкирии: Абсолютно недееспособная команда
Расследование убийства уфимского топ-менеджера УМПО возьмет на контроль Генпрокуратура
В Уфе педиатры изменили график работы из-за карантина
В Уфе полицейские задержали похитителей телевизоров
В Башкирии экс-председателя сельхозпредприятия осудят за невыплату сотрудникам зарплаты
В Уфе под суд пойдут 11 наркоторговцев, у которых изъяли 15 кг наркотиков
Власти Сибая оспорили решение суда о плохой работе с населением по смогу