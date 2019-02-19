В Башкирии 19-летний лихач, уходя от погони ДПС, протаранил столб

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-19T13:29:02+03:00

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Сегодня ночью, 19 февраля, в Стерлитамаке по улице Вокзальная сотрудники ДПС потребовали остановиться ВАЗ-2110. Однако водитель проигнорировал и на высокой скорости умчался от них в сторону улицы Худайбердина. На одном из перекрестков автомобилист едва не совершил аварию, но избежав опрокидывания, он продолжил опасное движение по улицам города, игнорируя при этом на некоторых перекрестках сигналы светофора.

На одном из перекрестков водитель не справился с управлением и въехал в электроопору. Злостного нарушителя задержали – им оказался 19-летний уроженец Кармаскалинского района, который сейча учится в одном из техникумов Стерлитамака.

- Общаться с сотрудниками полиции, а также пройти медосвидетельствование на состояние опьянения молодой человек отказался. В ДТП он не пострадал, - прокомментировали в ГИБДД по РБ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/692768" frameborder="0"></iframe> Погоня в Стерлитамаке ночью 18.02.

ИСТОЧНИК KP.RU